FED faiz kararı! FED faizi indirir mi artırır mı? Dolar kuru ve altın fiyatları için kritik rakamlar açıklandı!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon aralıkta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle, ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti. ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verilerinden sonra altın gram fiyatı 803 TL'den 809 TL'ye yükseldi.

FED faizi kararı Ocak 2022 ne zaman açıklanacak?

ABD’nin aralık ayına ilişkin açıklanan enflasyon verilerinin ardında gözler şimdi FED’in açıklayacağı faiz kararında. FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED faizi indirir mi artırır mı?

Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız" dedi. Bu hafta, Goldman Sachs 2022'de Fed'den 4, Moody's ise 3 faiz artırımı beklediğini açıkladı. FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyon tahminlerini yükseltirken, 2022'de 3 faiz artışı öngördü.