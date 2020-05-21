Fed Başkanı Powell: Yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, salgının seyrinin görünümü karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Powell, "Kovid-19 topluluğunuzu nasıl etkiler" başlıklı telekonferans toplantısında, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söyledi.

Bunun ani ve sert bir gerileme olduğuna dikkati çeken Powell, "Son 10 yılın iş kazanımlarını şimdiden yok etti ve ülke çapında şiddetli sancıya neden oldu. Yük yayılmış olsa da eşit olarak dağılmış değil. Bunun zorluğunu göğüsleyenler ona en az dayanabilecek olanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, ekonomik gerilemenin acısının geleceğe dair belirsizliğin yanı sıra normal yaşamın altüst olmasıyla birleştiğini dile getirerek, "Şu an tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz, çünkü virüse dair sorular görünümü karmaşıklaştırıyor." dedi.

"İlave destek gerekebilir"

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da katıldığı bir başka telekonferans toplantısında, ekonomik gerilemenin süresi ve derinliğine ilişkin olağanüstü bir belirsizlik olduğunu vurguladı.

Ekonominin gidişatının virüsün seyrine ve salgını kontrol altına almaya yönelik uygulanan kamu sağlığı politikalarına bağlı olduğunu dile getiren Clarida, ekonomik faaliyetin ve iş gücü piyasasının tam olarak toparlanmasının biraz zaman alacağını, bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonominin büyümeye ve işsizlik oranının düşmeye başlayacağını bildirdi.

Clarida, "Virüsün seyri ve neden olduğu ekonomik gerilemenin derinliğiyle süresine bağlı olarak hem parasal hem de mali politikalarda ilave destek gerekebilir." diye konuştu.