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Ekonomi Fed Başkanı Powell: "İstihdam artış hızı beklenenden daha iyi"
Ekonomi

Fed Başkanı Powell: "İstihdam artış hızı beklenenden daha iyi"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 00:08:29 -
Fed Başkanı Powell: "İstihdam artış hızı beklenenden daha iyi"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, işsizlik oranının beklenenden iyi olduğunu belirterek, düşük faiz oranlarının uzun bir süre devam edeceğinin sinyalini verdi.

Powell, Amerikan Ulusal Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda, ABD'de bugün açıklanan ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu değerlendirdi.

"İstihdam artış hızı birçok kişinin beklediğinden daha iyi" diyen Powell, ancak ekonominin tam olarak toparlanmasının yıllar alabileceğini aktardı.

- "Ekonominin, düşük faiz oranlarına uzun süre ihtiyaç duyacağını düşünüyoruz"

Powell, bugün açıklanan istihdam raporunu "iyi" olarak nitelendirerek, "Mayıs ve haziran ayları boyunca epeyce kişiyi işlerine geri döndürdük." ifadesini kullandı.

Fed'in yakın zamanda tedbiri bırakmayacağını ve faiz oranlarının uzunca bir süre düşük seviyelerde kalacağını belirten Powell, "Ekonominin, ekonomik faaliyeti destekleyen düşük faiz oranlarına uzun süre ihtiyaç duyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı istihdam raporuna göre, tarım dışı istihdam ağustosta 1,37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü.

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