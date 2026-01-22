Feci son: Helikopter yanardağın içine düştü!

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün uçuşu sırasında kaybolan turistik helikopterin akıbeti belli oldu. Aso Yanardağı'ndaki volkanik kraterin içerisinde ulaşılan enkazın, kayıp helikoptere ait olduğu resmi makamlarca doğrulandı.

Bakanlık enkazı doğruladı

Kyodo ajansının bildirdiğine göre, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yanardağ kraterinin derinliklerinde ağır hasar görmüş ve helikopter gövdesine benzeyen bir nesne tespit edildiği duyuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda, bu nesnenin dün irtibatı kesilen turistik helikopter olduğu kesinleşti.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Helikopterin içerisinde biri pilot, ikisi Tayvan uyruklu yolcu olmak üzere toplam 3 kişinin bulunduğu biliniyor. Ekipler, kraterdeki enkaz çevresinde bu kişilere ulaşmak için arama kurtarma operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin teknik incelemeler ise devam ediyor.

Dün acil durum sinyali göndermişti

Kumamoto eyaletindeki aktif Aso Yanardağı üzerinde turistik gezi uçuşu gerçekleştiren helikopterden dün uçuş sırasında bir acil durum sinyali alınmıştı. Ancak aracın planlanan saatte üsse dönmemesi üzerine ekipler seferber edilmiş ve bölgede geniş çaplı bir tarama operasyonu başlatılmıştı.

Volkanik faaliyetler çalışmaları zorlaştırıyor

Enkazın aktif bir volkanik kraterin içinde bulunması nedeniyle, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının bölgedeki gaz salınımı ve coğrafi şartlar sebebiyle büyük bir titizlikle yürütüldüğü bildirildi.