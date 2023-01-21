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Yaşam Feci olay! Ümraniye’deki AVM'de bir kadın metrelerce yüksekten zemine çakıldı
Yaşam

Feci olay! Ümraniye’deki AVM'de bir kadın metrelerce yüksekten zemine çakıldı

İstanbul Ümraniye'de bulunan AVM'de, dengesini kaybeden bir kadın birinci kattan zemin kata düştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:58:00 - 2023-01-21 19:28:53

Ümraniye’de alışveriş merkezinde dengesini kaybeden kadın birinci kattan zemin kata düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, Ümraniye’de bulunan Canpark AVM’de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin birinci katında bulunan bir kadın, dengesini kaybederek zemin kata düştü.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton zemine düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Öte yandan düşen kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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