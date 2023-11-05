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Yerel Feci olay! Küçük çocuk tek başına bindiği asansörle zemine çakıldı
Yerel

Feci olay! Küçük çocuk tek başına bindiği asansörle zemine çakıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 18:59:00 - 2023-11-05 19:17:55

Elazığ’da asansör 3'üncü kattan zemine çakıldı, içerisinde tek başına bulunan çocuk yaralandı.

Olay, merkez Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.K.’nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Düşmenin etkisiyle çocuk yaralanırken, bağırış seslerini duyan bina sakinleri, çocuğu güvenli bölgeye alarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.K., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


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