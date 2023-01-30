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Yerel Feci olay! Kazada araçtan fırlayan 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Yerel

Feci olay! Kazada araçtan fırlayan 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Ankara'da Polatlı-Yunak yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 22:47:00 - 2023-01-30 22:50:38
Feci olay! Kazada araçtan fırlayan 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Ankara'da Polatlı-Yunak yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Polatlı-Yunak yolu üzerinde meydana geldi. Konya'ya bağlı Yunak ilçesinden Ankara Polatlı'ya doğru gelen Serpil Güllü kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kuma kaptırarak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kazada emniyet kemeri takılı olan anne Serpil Güllü yaralanırken, 8 yaşındaki kızı Bera Güllü ise taklalar atan araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı araç sürücüsü Serpil Güllü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesine sevk edildi. Bera Güllü'nün cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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