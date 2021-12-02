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Yaşam Feci olay! İntihar girişiminde bulunan baba kızının ölümüne sebep oldu!
Yaşam

Feci olay! İntihar girişiminde bulunan baba kızının ölümüne sebep oldu!

Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi’nde 37 yaşındaki bir adam evde intihar girişiminde bulunduğu sırada ateş alan tabanca 12 yaşındaki kızına isabet etti. Adam omzundan yaralanırken küçük çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:04:00 -
Feci olay! İntihar girişiminde bulunan baba kızının ölümüne sebep oldu!

Kırıkkale’de intihara teşebbüs eden bir kişi, tabancasının ateş almasıyla kurşun omzundan çıkarak, kapının arkasında duran 12 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu.

Ateş alan tabanca kızına isabet etti

Olay, Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi’ndeki 1423. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan K. (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. Omzuna doğrulttuğu tabancasının ateş alması sonucu omzundan çıkan kurşun, kapının arkasında da geçerek kızı Hazal K’ya (12) isabet etti.

12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara’ya sevk edildi.

Hazal K’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirdi.

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