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Yerel Feci olay! Başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti
Yerel

Feci olay! Başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-03 16:05:00 -
Feci olay! Başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Köseköy İstasyon Mahallesi'ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan Eda Nur Celep (24), başörtüsünü baskı makinesine kaptırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre nefessiz kalan Celep, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş yerinde incelemelerde bulundu.


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