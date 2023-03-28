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Yerel Feci olay! 17 yaşındaki genç babasını kesici aletle öldürdü
Yerel

Feci olay! 17 yaşındaki genç babasını kesici aletle öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-03-28 22:36:00 -
Feci olay! 17 yaşındaki genç babasını kesici aletle öldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki genç tartıştığı babasını, eline aldığı kesici aletle kasığından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada oğlu babasını kesici aletle öldürdü.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, C.D. eline aldığı kesici aletle babasını kasığından ve kalbinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti

 

Bir anda kanlar içinde kalan Ahmet Demirci için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Demirci'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan Demirci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Oğlu C.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ahmet Demirci'nin cansız bedeni akşam saatlerinde alınarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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