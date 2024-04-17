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Yerel Feci olay! 1 ton demirin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Yerel

Feci olay! 1 ton demirin altında kalan mühendis hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-17 21:02:00 -
Feci olay! 1 ton demirin altında kalan mühendis hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırdan indirildiği sırada 1 ton ağırlığındaki demirler üzerine düşen mühendis feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pelitli Mahallesi 4417. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata gelen paketlenmiş 1 ton ağırlığındaki demirler tır dorsesinden indirildiği esnada Avni Kuş’un (52) üzerine düştü. Demirlerin altında kalan Kuş’u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kuş’un cansız bedeni otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avni Kuş’un lojistik depo inşaatında taşeron firma mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.

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