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Gündem Feci kazada yanarak can verdiler
Gündem

Feci kazada yanarak can verdiler

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan 2 kişi yanarak can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 02:55:00 -
Feci kazada yanarak can verdiler

Kaza, akşam saatlerinde Büyükköy Mahallesi Naldöken yolunda meydana geldi. R.İ. idaresindeki 07 RG 500 plakalı çekiciyle küçükbaş hayvan taşınan Sabri Kavuk yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çıkan yangında iki araç da alev topuna döndü. Çekicideki R.İ. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, kamyonette sürücü Sabri Kavuk ile yanında bulunan İsa İşlek araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede kamyonetteki Sabri Kavuk ve İsa İşlek'in yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonetin kasasında bulunan 5 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı iddia edildi

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çekicinin sürücüsü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza sırasında R.İ.nin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı iddia edildi.

Kazada yaşamını yitiren Sabri Kavuk ile İsa İşlek'in cenazeleri araçtan güçlükle çıkarılarak, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan araçların alev topuna döndüğü kaza yeri, olay yerinden geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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