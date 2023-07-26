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Yaşam Feci kazada taksinin motoru fırladı
Yaşam

Feci kazada taksinin motoru fırladı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 02:09:00 -
Feci kazada taksinin motoru fırladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Kızılpınar istikametine seyir halinde bulunan 59 T 2745 plakalı ticari taksi ile kavşaktan ana yola giren 34 VV 3450 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari taksinin motoru yaklaşık 20 metre ileri fırlarken, refüjlerde bulunan elektrik direği de otomobilin üzerine düştü. Korkunç kazayı görenler durumu itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek içeride mahsur kalan 2 yaralıyı çıkardı. Taksi sürücüsü M.E. de araçtan çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kısmi şekilde kapatırken olası zincirleme kazanın önüne geçti. Olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri de önlem alarak elektrikleri keserken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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