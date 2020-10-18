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Gündem Feci kazada otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Feci kazada otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari araç traktörün römorkuna çarpmasıyla facia meydana geldi. Kazada 2 kişi ölürken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 02:54:00 -
Feci kazada otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Selçuk Güneş idaresindeki 09 R 4837 plakalı hafif ticari araç, Kars'ın Selim ilçesinde Katranlı köyü yolunda karşı yönden gelen Fatih Cangök'ün kullandığı 36 AB 224 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada sürücü Güneş'in yanı sıra aynı araçtaki Ünal ve Burak Güneş ile Ünal Polat ağır yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selçuk ve Burak Güneş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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