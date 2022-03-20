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Yerel Feci kazada otomobil hurdaya döndü
Yerel

Feci kazada otomobil hurdaya döndü

Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 01:40:00 -
Feci kazada otomobil hurdaya döndü

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. (42) idaresindeki 71 DA 794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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