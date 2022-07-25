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Gündem Feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detayı Emniyet Müdürü paylaştı
Gündem

Feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detayı Emniyet Müdürü paylaştı

Tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 10:29:00 -
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Acı detayı Emniyet Müdürü paylaştı

Tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayini Diyarbakır'a çıkan polis memuru Ferhat Özer (29), 20 Temmuz'da eşi ile birlikte yeni görev yerine gittiği sırada Şanlıurfa'da geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.

 

Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi.

 

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından o klibi paylaşarak, "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi. Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı için hazırladığımız klipte, özel harekatı temsilen al bayrağımızı taşıyan merhum kardeşimiz Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik" ifadelerini kullandı.

 

 

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