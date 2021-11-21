  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci kazada 2'si bebek 5 kişi yaralandı
Yerel

Feci kazada 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM yolu geçişinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 03:41:00 -
Feci kazada 2'si bebek 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM yolu Gebze Muallimköy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen İsmet Kaygusuz idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Selman Kahrıman'ın kullandığı 31 ABG 721 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 2'si bebek 4 kişi, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selman Kahrıman ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı

Kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü, asgari ücret konusunda haksızlık olduğunu, asgari ücretten vergi alınmamas..
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama
Gündem

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama

Kaynaklar, 10 günlük aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde ilk bulguda herhangi bir darp ve yara izine..
Muhalefetin modasına ayak uydurdu Ali Babacan’dan HDP sorusuna örtülü cevap
Gündem

Muhalefetin modasına ayak uydurdu Ali Babacan’dan HDP sorusuna örtülü cevap

PKK’nın Meclis’teki siyasi uzantısı olan HDP ile yakınlıkları nedeniyle çok fazla tepkilere maruz kalınca HDP ile bağlantıları yokmuş gibi d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay