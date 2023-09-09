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Yaşam Feci kazada 2'si bebek 4 kişi yaşamını yitirdi
Yaşam

Feci kazada 2'si bebek 4 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-09 22:10:00 -
Feci kazada 2'si bebek 4 kişi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam'dan Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.

Ters dönerek metal yığınına dönen araçtaki yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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