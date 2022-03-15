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Yerel Feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu
Yerel

Feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:35:00 - 2022-03-15 18:39:46

Nevşehir’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazalardan birinde yaralı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, diğer kazada ise çarpıştıktan sonra savrulan otomobil karşıya geçmek için bekleyen bir kadına çarpıyor.

Edinilen bilgiye göre, pazaryeri önünde meydana gelen kazada, geri geri giden otomobil yolda yürüyen kadına çarptı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada yere düşen kadın, son anda arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Öte yandan, Kalaba’da kavşakta karşıya geçmek için yaya geçidinde bekleyen kadına, kaza yaparak savrulan bir otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya savruldu. Çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

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