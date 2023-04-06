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Yerel Feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 20:40:00 -
Feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Muratlı-Tekirdağ yolunda bir otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muratlı-Tekirdağ yolunda bir otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, S.B. idaresindeki 59 ND 370 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü S.B. aracın camından fırlayarak metrelerce ilerdeki dere yatağına düştü. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Y. ise emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Araç yangını ve patlama ihtimaline binaen itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.


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