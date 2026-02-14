Feci kaza otomobil takla attı! Kontrolden çıkan araç refüje çarptı sürücüden acı haber geldi
Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen korkunç kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. Hızla refüje çarpan araç, çarpmanın şiddetiyle takla atarak metrelerce sürüklendi.
V.Ç. (22) idaresindeki 12 AC 903 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Bingöl-Genç kara yolu AFAD İl Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Bingöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yerel
Ankara'da feci kaza motosikletli genç can verdi! Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı üzerinden otobüs geçti