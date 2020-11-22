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Gündem Feci kaza! Otobüsün camından direk girdi, şoför ölümden kıl payı kurtuldu
Gündem

Feci kaza! Otobüsün camından direk girdi, şoför ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kamyonun dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Sökülen direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan şoför, ölümden kıl payı kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:17:00 -
Feci kaza! Otobüsün camından direk girdi, şoför ölümden kıl payı kurtuldu

Küçükköy'de cuma günü saat 13.50 sıralarında meydana gelen kazada, kamyonun dorsesine takılan elektrik kablosu, bağlı bulunduğu direği yerinden söktü. Sökülen direk Safter Yoldaş'ın kullandığı 49G hatlı Yunus Emre Mahallesi- Şişli seferini yapan otobüsün camından içeri girdi.

Kıl payı kurtuldu

Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü Yoldaş, kazada kıl payı ölümden döndü. Yoldaş, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada baktım sol taraftan direk geliyor. Hemen frene basıp eğildim. Fren yapınca direk içeri girdi. Direk içeri girmeye devam ediyordu. Ani fren yapınca direk de durdu. Kamyonun yükü yüksek gibi, muhtemelen yüke takıldı. Takılınca da direk fırladı otobüsün içinden girdi" dedi.

"Nasıl olduğunu ben de anlamadım”

"Elektrik kablosunun takıldığı kamyonun şoförü Serkan Dinler de "Gaziosmanpaşa istikametinden, İkitelli istikametine giderken tele takıldı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Tel aşağıda doğru düşüktü. Ben takıldığımı fark etmedim. Dışarıdan birisi bağırdı öyle durdum" diye konuştu.

"Tahta direğin burada ne işi var?"

Kazayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Fatih Özalp ise direğin tahta olmasına sitem ederek, "Burası cuma vakti kalabalık bir yer. Halk Ekmek noktası var. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu bir yerde böyle tahta bir direğin ne işi var. Tek tesellimiz kimseye bir zarar gelmemiş olması" dedi.

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