Feci kaza: Motosiklet ile TIR çarpıştı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil B.'nin kullandığı 33 NYJ 37 plakalı motosiklet ile Seyfettin E. idaresindeki 13 AAH 741 plakalı tır çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı İbrahim Halil B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İLKHA)