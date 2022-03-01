Feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesi ilçe otogarının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçe garajı önünde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüne acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale yapıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)