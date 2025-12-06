Kremlin Sarayı’nda düzenlenen enerji güvenliği toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın çifte standart politikalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Putin, ABD’nin Rusya’dan zenginleştirilmiş uranyum almaya devam ettiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Amerika Birleşik Devletleri hâlâ nükleer santrallerinin yakıtı için bizden alım yapıyor. Kendi çıkarları söz konusu olunca bu hakkı kullanıyorlar… ama Hindistan aynı şeyi yapmak istediğinde hemen yaptırım tehditleri başlıyor. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu?”

Rusya lideri, ABD’nin kendi nükleer santrallerinin yaklaşık yüzde yirmisini çalıştırmak için Rus uranyumuna bağımlı olduğunu vurguladı. 2024 verilerine göre ABD, Rusya’dan yılda yaklaşık altı yüz ton zenginleştirilmiş uranyum ithal ediyor… ve bu rakam, Amerikan nükleer enerjisinin kesintisiz devamı için vazgeçilmez konumda.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikalılar kendi vatandaşlarının elektriği kesilmesin diye bize para ödüyor… ama Hindistan kendi sivil nükleer programını geliştirmek için bizden yakıt almak istediğinde ‘uluslararası düzen bozuluyor’ diye yaygara koparıyorlar. Bu ikiyüzlülüğün daniskasıdır.”

Batı ülkeleri, Hindistan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması ve Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat mekanizmasına uymaması nedeniyle Yeni Delhi’ye baskı uyguluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüleri defalarca “Hindistan’ın Rusya ile enerji ve savunma işbirliğini azaltması gerektiğini” söylerken… kendi ülkelerinin Rosatom ile yaptığı yakıt anlaşmalarını görmezden geliyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise şu mesajı veriyor: “Kendi enerji güvenliğimizi sağlamak zorundayız. ABD’nin Rus uranyumuna ihtiyacı varsa, bizim de petrol ve nükleer yakıt konusunda tercih hakkımız var.”

Putin konuşmasının sonunda şu çarpıcı cümleyle noktayı koydu: “Dünya artık tek bir ülkenin kurallarına göre dönmüyor. Washington bunu ne kadar çabuk kabul ederse, küresel enerji piyasaları o kadar istikrarlı olur.”

Kremlin’in bu çıkışı, Batı’nın yaptırımlar politikasında yeni bir tartışma dalgası başlatacağa benziyor.