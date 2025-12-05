Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

İBB soruşturmasıyla ilgili kendisine yönelik eleştirilere değinen Özel, “Ekrem’i bırak, kendi yoluna bak… Ben Ekrem'i bırakınca kendi haysiyetimi, onurumu, ben Ekrem'i geride bırakınca bize umut bağlayan Türkiye'deki tüm yoksulları da geride bırakmış olurum. Bugün arkadaşlarını satan, adayının arkasında durmayan, yarın gariban işçinin emekçinin mi arkasında duracak? O zaman başka teklifle de onları satacak." ifadelerini kullandı.

Özel'in dikkat çeken bu açıklamasını gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabında yorumladı.

Şener, "Siyasette 13 yıl beraber olduğu en yakınındaki Kılıçdaroğlu’nu üç kuruşa, bir koltuğa satan kişi aynı koltuk uğruna Ekrem’i satmaz mı???" sorusunu yöneltti.