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Yerel Feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı
Yerel

Feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Kütahya, Domaniç'te yaşanan trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 15:01:00 -
Feci kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ. H. An yönetimindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ. H. An (61), eşi F. An (52), H. Kaş (56), S. Kaş (53), K. E. Çağlar (11) ve M. Kaş (7) 112 Sağlık Ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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