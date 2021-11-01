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Yerel Feci kaza! 10 yaşındaki minik Hilal hayatını kaybetti
Yerel

Feci kaza! 10 yaşındaki minik Hilal hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 23:56:00 -
Feci kaza! 10 yaşındaki minik Hilal hayatını kaybetti

Kaza, Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte karayolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal Dastanbek'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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