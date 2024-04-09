  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Partisine sert eleştiriler yöneltiyordu! AK Partili Mehmet Metiner’den şok “AK Parti” itirafı! Yer yerinden oynayacak

‘Hamas terör örgütüdür’ diyenlerle iş tutan muhafazakarlara okutun! Hamas yöneticisinden Türkiye’ye büyük övgü

FETÖ’nün ciğerini bilen Nedim Şener’den gündemi sarsan iddia! Bugünlerde bu olursa şaşırmayın

Siyaset kulisleri bu haberle çalkalanıyor! Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili flaş gelişme

Mısırlı gazeteci tek tek anlattı! Sadece AK Parti kaybetmedi! İşte grafiklerle YRP’nin seçim yenilgisi

Milyonlarca Euro'luk ihracatlar yapıyordu! Türkiye'nin dev şirketi bir anda o ülkeye satıldı

Almanlardan yerli otomobilimiz Togg’a övgüler! “Türklerin prestij nesnesi”

Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba “Gazze'ye asker” detayı

Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar
Yerel Feci anlar! Binadaki balkonun çökme anı kamerada
Yerel

Feci anlar! Binadaki balkonun çökme anı kamerada

Yeniakit Publisher
2024-04-09 20:06:00 - 2024-04-09 20:25:27

Kartal'da 1 kişinin yaralandığı 5 katlı binadaki balkonun çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde saat 12.30 sularında, 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Olay esnasında balkonda bulunan yaşlı bir kadın, çöken balkonla beraber düşerek yaralandı.

Yaralı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

 

Yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların telaşla koşturma anları da görüntülere yansıdı.

Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!
Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hastane müdür yardımcısıyla teknikerin kavgası kamerada!

Galatasaray taraftarı baba kıza saldırı kamerada!
Galatasaray taraftarı baba kıza saldırı kamerada!

Gündem

Galatasaray taraftarı baba kıza saldırı kamerada!

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı... O anlar kamerada
Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı... O anlar kamerada

Yerel

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı... O anlar kamerada

Sorumluları derhal hesap vermeli! Kurutun bu bataklığı: TikTok'ta korkunç yöntemle çocuk istismarı
Sorumluları derhal hesap vermeli! Kurutun bu bataklığı: TikTok'ta korkunç yöntemle çocuk istismarı

Sosyal Medya

Sorumluları derhal hesap vermeli! Kurutun bu bataklığı: TikTok'ta korkunç yöntemle çocuk istismarı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23