FBI Türk şarkıcıyı gözaltına aldı

Daha önce Ozon Orhon ve Emre Matraş ile yaptığı evliliklerle gündeme gelen şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, geçtiğimiz yıl ocak ayında da 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturmuştu.

Erçetin'in Amerika macerası kısa sürdü.

2. Sayfa'nın haberine göre; FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi Kardeseci'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi. Karı koca gözaltına alındı.

Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski manken gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre; milyon dolarlık usulsüzlük, Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşti. Pasaportuna el konulan, hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in çıkmasının zor olduğu öğrenildi.

Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş, olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal'ı apar topar İstanbul'a getirdi.