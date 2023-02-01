  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya FBI Türk şarkıcıyı gözaltına aldı
Dünya

FBI Türk şarkıcıyı gözaltına aldı

Yeşim Erçetin, kripto para piyasasında usulsüzlük suçlamasıyla FBI baskınıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 13:59:00 -
FBI Türk şarkıcıyı gözaltına aldı

Daha önce Ozon Orhon ve Emre Matraş ile yaptığı evliliklerle gündeme gelen şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, geçtiğimiz yıl ocak ayında da 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturmuştu.

Erçetin'in Amerika macerası kısa sürdü.

2. Sayfa'nın haberine göre; FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi Kardeseci'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi. Karı koca gözaltına alındı.

Üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski manken gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre; milyon dolarlık usulsüzlük, Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşti. Pasaportuna el konulan, hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in çıkmasının zor olduğu öğrenildi.

Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş, olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal'ı apar topar İstanbul'a getirdi.

Devletler de işin içine girdi... Rusya ve İran'dan ortak kripto para hamlesi!
Devletler de işin içine girdi... Rusya ve İran'dan ortak kripto para hamlesi!

Ekonomi

Devletler de işin içine girdi... Rusya ve İran'dan ortak kripto para hamlesi!

415 milyon dolarlık kripto para çalındı!
415 milyon dolarlık kripto para çalındı!

Ekonomi

415 milyon dolarlık kripto para çalındı!

Dev şirket milyonlarca dolar tazminat ödeyecek! Kripto para dünyası şokta: ABD’li yatırımcılara satışı durdu
Dev şirket milyonlarca dolar tazminat ödeyecek! Kripto para dünyası şokta: ABD’li yatırımcılara satışı durdu

Dünya

Dev şirket milyonlarca dolar tazminat ödeyecek! Kripto para dünyası şokta: ABD’li yatırımcılara satışı durdu

AB'den kripto varlık tutan bankalara katı kurallar geliyor! Yeni yaptırımlar onaylandı
AB'den kripto varlık tutan bankalara katı kurallar geliyor! Yeni yaptırımlar onaylandı

Dünya

AB'den kripto varlık tutan bankalara katı kurallar geliyor! Yeni yaptırımlar onaylandı

Altın, euro, doları olanlar kriptoya yöneldi! Flaş stratejik adım: Yatırımcı akını, milyonlarca dolarlık talep
Altın, euro, doları olanlar kriptoya yöneldi! Flaş stratejik adım: Yatırımcı akını, milyonlarca dolarlık talep

Ekonomi

Altın, euro, doları olanlar kriptoya yöneldi! Flaş stratejik adım: Yatırımcı akını, milyonlarca dolarlık talep

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23