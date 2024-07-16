FBI kaynakları bile bunu ihsas ediyor! Detaylar için tek umudumuz Türk basını

Hikmet Genç, Trump'a yönelik suikast girişimini değerlendirdi ve bu olayın uzun süre gündemde kalacağını belirtti. Güvenlik ve terör uzmanlarının suikastın detaylarını anlatacağını yazan Genç, suikastçının kimliği ve niyetleri hakkında birçok soru işareti olduğunu vurguladı. Genç, Trump'ın yeniden başkan olma yolunda ilerlediğini ifade ettiği Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yeniden aday olup seçim kampanyasını sürdürürken suikasta uğrayan ve kurtulan ilk eski başkan Trump mıdır bilemiyorum.

Ama onu da öğreneceğiz!

Zira suikast en az ABD basını kadar bizim de gündemimizde olacak.

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Güvenlik ve terör uzmanlarımız, stratejistlerimiz, emekli askerlerimiz, akademisyenlerimiz ve dahi her şeyi bilen gazetecilerimiz bu hafta boyunca vatandaşı bilgilendirecek.

Hatta barko önünde ellerindeki çubuklarla krokiler üzerinden tüm detayları anlatacaklar.

Kullanılan silah, etki mesafesi, merminin kalibresi, kulağına giriş ve çıkış noktası vesaire gibi detaylara vakıf olacağız.

Suikastçı Thomas Matthew yalnız kurt mu yoksa örgütlü biri miydi?

Gizli Servis'in ihmali var mıydı?

Suikastçı çatıda nasıl fark edilmedi?

Suikastçının yakınında olan ve vurulan kimdi?

Trump'a artık yeniden ABD Başkanı diyebilir miyiz?

3'üncü dünya savaşı çıkar mı?

Hepsini Türk televizyonlarından ve gazetelerden öğreneceğiz.

Kâh barko önünde çubuklu anlatımlardan, kâh gazete manşetleri ve köşe yazılarından...

Keşke ABD olayı bizim basınımızdan takip etse, daha fazla bilgi ve yoruma ulaşır.

Ama FBI-CIA ve eski de dahil olmak üzere başkanları korumakla görevli Gizli Servis'in biraz da kafası karışır!

Bir devlet ne kadar derinse suikastlar da o kadar karışık olur zaten.

Kennedy suikastını gerçekleştiren kişi yakalandı. Lakin 2 gün sonra başka birisi tarafından suikasta uğradı ve öldürüldü. Kennedy suikastı hala bir sır.

Trump suikastı için ilk komplo teorileri gelmeye başladı bile.

Kurguymuş, Trump bunu kendisi yaptırmış.

Yani kontrollü suikast!?

Bizde akla gelen ise rahmetli Turgut Özal.

Özal kürsüde konuşma yaparken bir kişi kürsüye doğru tabancayla ateş etmişti. Mikrofondan seken mermi ile elinden yaralanmış ve kurtulmuştu Özal.

Muhalifler suikastı Özal'ın kurguladığını söylemişti.

Tabancayla hareketli hedefe (eline doğru) ama sabit mikrofondan sektirerek ateş etmiş suikastçı!? Özal ölmesin, hayatta kalsın diye!

İnanan çok olmuştu. Şimdiki (güya) muhalif basın o zaman da aynıydı. Bugün olduğu gibi belli bir kitle ne verirsen ver yiyordu.

Trump suikastı için de benzer yorumlar gelmeye başladı. Suikastçı, kafatasına dokundurmadan Trump'ın kulağına delik açmış!

Yaklaşık 140 metre mesafeden sıkmış üstelik.

FBI kaynakları bile bunu ihsas ediyor.

Suikastçı anında öldürülüyor.

Ambalajından yeni çıkarılmış bir ajan mıydı, hayatta kalsaydı onu da vuracaklar mıydı bilemiyoruz. Ama suikastın ardındaki sır perdesinin aralanması çok zor artık.

Tek diyebileceğim, ne denendiyse olmadı.

Trump ABD'nin Başkanı olma yolunda ilerliyor.

Detaylar için tek umudumuz Türk basını!"