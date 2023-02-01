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Dünya FBI, Joe Biden'ın evini aradı
Dünya

FBI, Joe Biden'ın evini aradı

Son dakia haberine göre ABD Başkanı Biden'ın avukatları, FBI'ın Biden'ın Delaware'deki konutunda arama yaptığını açıkladı. FBI ajanları 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 19:37:00 -
FBI, Joe Biden'ın evini aradı

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde FBI gizli belge araması yaptı. Geçtiğimiz günlerde de; Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde 6 gizli belge bulunduğu belirtilmişti.

Biden'ın avukatı Bob Bauer, yazılı açıklamasında, bugün Adalet Bakanlığının Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach'teki yazlık evinde "daha önceden planlanmış" bir arama yaptığını bildirdi.

Adalet Bakanlığının standart prosedürleri uyarınca, sürecin güvenlik ve bütünlüğü adına söz konusu aramanın kamuya önceden haber vermeksizin yapıldığını aktaran Bauer, arama kapsamında Adalet Bakanlığı ile tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Biden'ın eski ofisinde arama yapılmıştı

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise Başkanın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi "gizli belge" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Özel yetkili savcı atandı

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Biden’dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump’ı eleştirmişti.

Bir süredir Biden’ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden’a yönelik eleştirilerde bulunuyor.

Donald Trump Biden ve FBI'yı eleştirmişti

2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına start veren Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Biden ve FBI'yı eleştirmişti:

"Güvenle korunduğunu" söylediği Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gizli belgelerin bulunmasının ardından yapılan aramaları hatırlatan Trump, Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine aynı tutumu sergilemediğini iddia ettiği FBI'a da yüklenmişti.

Trump, ayrıca Biden'ın ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ile ilişkileriyle ilgili iddialar ve buna ilişkin haberlerin Twitter'da sansürlendiğinin ortaya çıkması üzerine, "Çok dikkatli olmalıyız." diyerek mevcut sisteme eleştirilerini dile getirmişti.

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