Fazla yoğurt yemek sağlığa zararlı mıdır?

Yoğurt yüzlerce yıldır tüketilen faydalı bir gıdadır. Kalp sağlığı ve güçlü kemikler için son derece şifalı olan yoğurt fazla tüketildiğinde bazı olumsuz sonuçlara yol açabilir. Unutmayın her şeyin azı karar, fazlası zarar.

Yoğurdun faydaları nelerdir?

B vitamini ve kalsiyum yönünden zengin olan yoğurt kemik sağlığı için çok kıymetlidir.

Yoğurt sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Yoğurt bağışıklık sisteminin güçlenmesine sağlar.

İyi kolesterolü artıran yoğurt kalp sağlığı için kıymetlidir.

Çok fazla yoğurt tüketmenin zararları nelerdir?

Böbrek taşlarına neden olabilir

Yoğurt iyi bir kalsiyum deposudur. Vücutta fazla miktarda kalsiyumun bulunması ise böbrek taşlarının oluşmasına sebep olabilir.

Demir emilimini engeller

Aşırı miktarda yoğurt tüketimi damarlarda kalsiyum birikmesine neden olur. Bu da vücuttaki demir ve çinko emilimini azaltır.

Kansere yol açabilir

Yapılan bir bilimsel çalışma her gün aşarı miktarda yoğurt tüketiminin yumurtalık kanserine yol açabileceğini gözler önüne sermiştir.

Antibiyotik ile kullanımı

Bazı antibiyotikler ile süt ve süt ürünleri birlikte kullanılmamalıdır. Yoğurt, süt gibi gıdalar antibiyotiğin etkisi azaltır. Bu da tedavi süresini uzatır.

Aman dikkat

Özellikle bolca meyve ve şeker içeren yoğurtlar kilo alımına sebep olur.

Beyin sağlığını tehdit edebilir

Yapılan çalışmalar özellikle kadınların günde iki kaseden fazla yoğurt tüketmemeleri gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Kadınların düzenli olarak günde iki kaseden fazla yoğurt tüketmesi beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor.