Fazla yağları aldırmaya dikkat

Doç.Dr. Hakan Kerem, fazla yağları aldırmaya uygun adaylar hakkında bilgiler verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hakan Kerem, “Liposuction için en iyi adaylar: Genellikle bel simidi, karın ve iç bacak gibi belirli bölgelerinde görünümünü iyileştirmek isteyen erkekler ve kadınlar, hamilelik geçirmemiş veya tek bir hamilelikten sonra cildinde hiç sarkma olmayan kadınlar, sağlıklı bir yaşam tarzına “balıklama dalmayı” sağlayacak motivasyonu arayan erkekler ve kadınlar, fark edilir düzeyde bel simidi olan kadınlar ve erkekler, dış bacaklarında fark edilir fazlalıkları olan kadınlar, gıdısı olan erkekler ve kadınlar, vücut kitle indeksi (VKI) 29 veya daha az olan erkekler ve kadınlar. Ağır kilolu olmak ameliyat sonrası komplikasyon riskini arttırmaktadır. Ayrıca liposuction uygulamasının asla bir kilo kaybı programının yerini alabileceği düşünülmemelidir” dedi.

Uygulamadan sonra en az 6 hafta yüksek kalitede bir korse giyinmenin zorunlu olduğunu kaydeden Dr. Kerem, “Yüksek kalitede bir korse almak ve cerrahınızın talimatları doğrultusunda giymek uygulamanın en önemli aşamasıdır (hangi tekniğin kullanıldığından çok daha önemlidir). Korse şişliği kontrol altında tutar (rahatsızlık hissini azaltır) ve cildin daha yumuşak ve düzgün bir şekilde sıkılaşmasını destekler. Korse giymemek, daha fazla acı, şişkinlik ve deri altında topaklanmalara, çukurluklara ve diğer hat bozukluklarına neden olan aşırı yara dokusu için yüksek risk oluşturur. Size konsültasyon muayenesi esnasında en kaliteli korseyi tavsiye edeceğiz. Çoğu liposuction hastası bir haftadan daha az sürede, bazen birkaç gün sonra günlük yaşantılarına dönebilmektedir. Herkesin iyileşme süreci farklı olabilir. Bu nedenle bir hafta kadar rapor almanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Hastaların çoğu ameliyattan sonra 2-3 hafta civarında güzel bir değişiklik fark edecektir ve bu değişiklik tam 6-9 ay boyunca giderek ilerlemeye devam edecektir. En ciddi sonuçlar şişliğin çoğu gittikten ve cildin büyük bir bölümü sıkılaştıktan sonra üç ay civarında alınır. Üç aydan önce daha mütevazi ancak fark edilebilir sonuçlar alınmaktadır. Yakın zamanda 15 kg’ dan fazla kilo kaybedeneler, birden fazla hamilelik yaşayanların çok büyük olasılıkla cildinizdeki aşırı sarkma aşırı yağlanmadan daha önemli bir sorundur ve büyük ihtimalle Karın Germe işlemi ile daha iyi sonuç alma şansınız vardır. Ayrılmış karın kaslarını onarmak ve fazlalık deriyi çıkarmak, sadece liposuction ile mümkün değildir, ancak karın germe uygulaması bu problemi çözebilir. Daha önce ne kadar çok hamile kaldıysanız, ne kadar çok kilo kaybettiyseniz ve ne kadar çok çatlak iziniz varsa, arzu ettiğiniz sonucu sadece liposuction uygulamasının verme ihtimali de o kadar düşüktür. İyileşme süreci, karın germe uygulamasında liposuction uygulamasından daha uzundur. Bu yüzden eğer birkaç günden fazla bir süre istirahat etme imkanınız yoksa, liposuction belki de şimdilik karar verilmesi gereken bir uygulama olabilir. Eğer istediğiniz sadece kıyafetlerinize daha kolay girebilmekse, fazlalık deri ile bir süreliğine idare etmelisiniz. Daha sonrakisüreçte, daha uzun süre istirahat imkânınızın olduğu bir zamanda karın germe ameliyatı olabilirsiniz. Eğer tek bir hamilelik geçirdiyseniz veya ortalama bir kilo kaybı yaşadıysanız ve çatlak izleriniz çok fazla değilse, sadece liposuction uygulaması ile güzel sonuçlar alabilecek kadar cilt elastikiyetinizin olabilme ihtimali vardır. Cerrahımız cilt tonunuzu ve elastikiyetini, karın kaslarınızı ve tabii ki vücudunuzdaki yağ tabakasını inceleyerek hangi seçeneğin sizi daha iyi bir sonuca ulaştıracağını belirleyebilir. Aynı zamanda nihai kararı vermenize yardımcı olmak için yara izlerinde, ameliyatların risklerinde, iyileşme sürecinde ve maliyetteki farklılıkları beraber değerlendirme olanağınız olabilecektir. Liposuction ve karın germe ameliyatları, çok farklı şeyleri başarabilen iki çok farklı uygulamadır. Bu yüzden hangi uygulamayı seçmeniz gerektiğinden emin değilseniz, plastik cerrahınızın size bu farklılıkları açıkladığından emin olmanız gerekir” diye konuştu.

Amerikan Plastik Cerrahi Derneği’nin 2011 yılındaki toplantısında sunulan bir araştırmaya göre, liposuction uygulamasının kozmetik bir faydadan daha fazlası olduğunu ifade eden Dr. Kerem, “Araştırmacılar, liposuction yaptırmadan önce yüksek trigliserid tanısı konmuş olan küçük bir grup hastada, trigliserid düzeylerinin %43 oranına kadar düştüğünü keşfetmişlerdir. Bu çok küçük ve sınırları olan bir çalışma olsa da ulaşılan sonuç yine de ilginçtir. Bu elbette ki kolesterolü yüksek olan herkesin koşa koşa gidip liposuction yaptırmasına bir sebep değildir çünkü uygulama ile alakalı riskler de bulunmakta ve bu riskler yüksek kolesterole bağlı obezite ve kalp rahatsızlıkları gibi durumlarda katlanarak artmaktadır. Liposuction sağlıklı bir yaşam ve kilonun asla yerini tutamaz, ama sadece daha iyi görünmekten başka faydaları da olabilir. Konsültasyon muayenesinden önce kesin bir cevap vermek imkansızdır. Liposuction uygulamasında fiyat aralığı diğer ameliyatlara göre daha değişkendir çünkü birçok farklı durumdan etkilenmektedir: cerrahınızın deneyimi, uygulanacak bölgelerin sayısı, alınacak tahmini toplam yağ miktarı, Lazer Lipo gibi özel teknikler, anestezi tipi ve toplam işlem süresi bunlardan bazılarıdır. Ortalama bir liposuction ameliyatı, yetenekli ve tecrübeli bir cerrah tarafından, yürürlükteki tüm güvenlik önlemleri altında ve üst düzey aletlerin kullanılması halinde 5 bin ile 10 binTL aralığında bir fiyata mal olacaktır. Ancak bu kişiye özel farklı detaylara bağlı olarak daha fazla veya daha az olabilir (uygulanacak bölgelerin sayısı, alınacak tahmini toplam yağ miktarı ve kullanılacak özel teknikler (LipoSculpting)). En önemlisi, bu ameliyatı olmak için sadece fiyat üzerinden bir karara varmamanız gerekmektedir. Çok sayıda ucuz liposuction seçeneği bulabilirsiniz ve bunların bazıları yasal olabilir ama çoğunlukla durum böyle değildir. Pazarlıkla yaptırılan liposuction işleminde düzeltilmesi neredeyse imkansız belirgin topaklanmalar ve çukurluklar oluşabilir ve/veya tehlikeli elektrolit anormallikleri ile ölümcül sonuçlara yol açılabilir. Liposuction gerçek bir ameliyattır ve siz de dahil herkes için ciddiye alınması gereken bir uygulamadır” açıklamalarında bulundu.