Fazla uyumanın 7 önemli zararı

Düzenli ve yeterli bir uyku vücudunuzu birçok hastalıktan uzak tutacak kadar önemlidir. Ancak fazla uyumak hem birçok hastalığı çeker hem de birçok hastalığın belirtisi olabilir.

1- Uyku apnesinin belirtisi olabilir

Uyuma problemi çeken kişilerde en çok rastlanan rahatsızlıklardan biri uyku apnesidir. Gece uyku sırasında anlık olarak nefes kesilmesine neden olur. Bu da verimli bir uykunun önündeki en büyük engeldir. Kişi, gece uykusunu alamadığı için gün içinde de sürekli uykulu olur.

2- Şeker hastalığı riskini arttırır

Fazla uyumak bedenin glikoz toleransına etki eder. Bu da tip2 diyabet hastalığına neden olur. Fazla uyku vücudun şeker işleme işlevini tamamıyla etkiler. Ayrıca gün içinde daha az harekete sebep olur. Günde 8 saatten fazla uyuyanlarda diyabet riski neredeyse 2.5 kat artabilir.

3- Obeziteye neden olur

Gün içinde daha fazla uyumak daha az hareket etmeye neden olur. Daha az kalori yakan vücut zamanla kilo alır. Gereğinden fazla veya az uyumak vücudunuzda yağ birikmesine sebep olur.

4- Depresyonun en önemli sebeplerinden biri fazla uykudur

Uyku ruh halini etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Fazla uyku uyuşukluğa, isteksizliğe ve hareketsizliğe yol açar. Ayrıca uyku beyindeki sinirlere etki eder, uyku düzeni ruh halini büyük ölçüde etkiler.

5- Sırt ve bel ağrılarına sebep olur

Tıpkı sürekli oturduğunuzda yaşadığınız ağrılar gibi sürekli yattığınızda da beliniz ağrır. Uzun süre hareketsiz kalmak vücudu kötü etkiler. Kasların ve kemiklerin güçsüzleşmesine yol açar.

6- Kalp hastalıklarını tetikler

Yapılan araştırmalarda fazla uyumanın kalp ve damar hastalıklarını büyük ölçüde etkilediği görüşmüştür. Uzun uyuduğunuzda kalbiniz olumsuz etkilenir. Kalp hastalıkları ise büyük oranda ölüme yol açar.

7- Araştırmalarda uykunun ölüm oranını yükselttiği görülmüştür

Gece 9 saatten fazla uyuyanların 7-8 saat uyuyanlardan daha fazla ölüm oranına sahip olduğu görülmüştür. Uykunun bu orana direkt etkisi düşük olsa da dolaylı etkileri oldukça fazladır.

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