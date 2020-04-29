Fazla ücret istendiği iddiasıyla aracıyla hastane kapısına çarptı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, özel bir hastanede testler için fazla ücret istendiğini iddia ederek kullandığı arabayla hastanenin kapısına çarpan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün özel bir hastaneye başvuran ve doktorun yapılmasını istediği testler için 4 bin lira istendiğini, Yeşil Kartlı olduğunu söylemesine rağmen görevlilerin kendisine yardımcı olmadığını iddia eden M.G, aracıyla hastanenin giriş kapısına çarparak zarar verdi.

Hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan M.G. karakolda işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahsın koronavirüs nedeniyle nefes almakta zorlandığını beyan etmesi üzerine Esenyurt Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede Kovid-19 şüphesi olmadığına dair rapor düzenlendiği öğrenildi.