0553 313 94 23

Fazla kafein başınızı ağrıtabilir

Op.

20 Ağustos 2019 Salı 14:03
Fazla kafein başınızı ağrıtabilir

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, fazla kafein tüketiminin baş ağrısına sebep olabileceğini söyledi.


Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülen, aspirin gibi ilaçlarla tam netice alınamayan, aralıklarla gelen bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle genetik temelli bir hastalıktır. Migren hastalarında bulantı, kusma, ışığa hassasiyet görülmektedir. Peki migreni tetikleyen nedenler nelerdir: Stres, uyku bozuklukları, sivri kokular, ortam değişiklikleri, menstruasyon, fiziksel aktivite azlığı, alkol tüketimi, kafein alımı, yeme düzeni değişiklikleri, şiddetli sese maruz kalma, uzun süre açlık, glisemik indeksi yüksek besinler” dedi.



Dr. Bıkmaz, migren hastalarının dikkat etmesi gereken besinler hakkında şu bilgileri verdi: “Peynir, muz, alkol, çikolata, turunçgiller içerdikleri tiramin ve feniletilamin sebebiyle migreninizi tetikleyebilir. Tiraminden zengin besinleri tükettiğinizde kalp çarpıntısı, kan basıncında artış ile beraber baş ağrıları görülmeye başlanabilir. Bu da migren ataklarını tetikleyebilir. Alkol kullanımı ile tiramine eğilim artar, avokado, salamura et, füme et bu besinleri de dikkat etmek gerekiyor. Migren hastalarının genellikle histamin düzeyleri yüksek görülmektedir. Histamin içeren gıdalara dikkat etmek gerekmektedir: Domuz, sığır, balık, salam, işlenmiş etler, bira, şarap, muz.”


Kafeinin vücuttaki adenozin salınımını arttırdığını ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Artan adenozinler ca+ kanallarını aktive eder. Vücutta nörotransmiter maddeler artar. Uyarılar oluşur ve migren ağrıları bas göstermeye başlayabilir. Bu tarz hastalarda kafein alım miktarlarına dikkat etmek gerekmektedir” diye konuştu.



Op.Dr. şu önerilerde bulundu: “Yasaklı besinlerden, uzun süre açlıktan, stresten, basit karbonhidratlardan uzak durup, yukarıda yazılı olan migreni tetikleyen nedenlere dikkat edip, uyku düzeninizi de iyileştirdiğinizde migren ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Düşük magnezyum, glutamatın sinapslardan salınmasıyla beraber kalsiyumun nöronların içine akmasıyla bağlantılıdır. Sinapslardaki düşük magnezyum post sinaptik nöronal eksitasyona neden olur. Birçok çalışma migren hastalarının düşük magnezyuma sahip olduğunu göstermektedir. Doktorunuza bu konuda danışıp siz de böyle bir eksikliğin olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altyapı Gelişim Projesi kapsamında futbolcu seçmeleri yapılacak
    1. Altyapı Gelişim Projesi kapsamında..
    2. Myanmar'da sel ve heyelan
    3. Kavak gastronomi turizminde iddialı
    4. Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını..
    5. Bilecik’te ucuz atlatılan kaza..
    6. Yeni Malatyaspor’da M. Başakşehir..
    7. Şırnak Valisi Pehlivan’dan Cizre..
    8. Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi’ni..
    9. Kamerun'da ayrılıkçılara ömür boyu..
    10. Kontrolden çıkan kamyon devrildi
    11. Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
    12. Büyükşehirli sporcular Denizli’de
    13. İBB'den kritik uyarı! Su baskınlarına..
    14. Moskova-Paris uçağından acil iniş
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    16. Almanya Savunma Bakanı'ndan Irak'a..
    17. Vali Güzeloğlu: “Şeffaf, açık, hesap..
    18. Avcılar’da "Sanal Tombala" operasyonu
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    20. Yaralı keçiyi güvenlik korucuları buldu
    21. Hayat Öykü’süyle umut oldu
    22. Düğün saldırısında hayatını..
    23. Muş’ta terör operasyonu: 29 gözaltı
    24. UEFA'dan Türk gözlemciye kritik görev
    25. Bakan Çavuşoğlu, "Rejimin ateş ile..
    26. Fazla kafein başınızı ağrıtabilir
    27. “Vitrektomi ile kalıcı göz kaybının..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli..
    29. Bakan Kurum, Bodrum yarımadasında bir..
    30. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz