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Ekonomi Fazla emsai ücreti 2.40 TL
Ekonomi

Fazla emsai ücreti 2.40 TL

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6.19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021’den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:57:00 -
Fazla emsai ücreti 2.40 TL

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere 2.39 lira yerine 2.54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

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