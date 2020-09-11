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Gündem Fazıl Say'dan Sözcü'ye hakkıyla infaz, Akit'e yargısız infaz
Gündem

Fazıl Say'dan Sözcü'ye hakkıyla infaz, Akit'e yargısız infaz

Sözcü gazetesine verdiği röportajın çarpıtılarak verildiğini söyleyen solak mahallenin piyanisti Fazıl Say, Sözcü’nün çarpıtma haberi nedeniyle Yeni Akit’i hedef aldı. Sözcü’nün çarpıtmasını eleştirirken "Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit’ten ne farkı var ?" diyen Say, Akit’e yönelik tek bir somut örnek ise ortaya koyamadı. Say’ın bu tavrı, "Sözcüye hakkıyla infaz, Akit'e yargısız infaz" şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:46:00 - 2020-09-11 17:07:59
Fazıl Say'dan Sözcü'ye hakkıyla infaz, Akit'e yargısız infaz

Solak mahallenin piyanisti Fazıl Say, yeni çıkan 'Suya Yazılan' kitabıyla ilgili Sözcü gazetesine bir röportaj verdi. Say’ın röportajındaki “Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım” şeklindeki sözlerini cımbızlayan Sözcü, haberi, 'Türkiye'den kaçmayı düşündüm' başlığı ile verdi. Say, bunun üzerine sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek Sözcü’ye sert tepki gösterdi.

“Bir daha Sözcü okumayacağım”

Instagram hesabından 'Sözcü gazetesine çok kızgınım' yazılı bir görsel paylaşan Say, görselin altında ise Sözcü'ye sert eleştirilerde bulundu. Sözcü gazetesiyle röportaj yapmaktan bugüne kadar hep çekindiğini söyleyen Say, gazetenin çarpıcı manşet tutkusuyla insanları hedef tahtasına koyduğunu söyledi. Röportajında "Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım” sözlerini söylediğini belirten Say, gazetenin bu sözler için 'Türkiye'den kaçmayı düşündüm' başlığını attığını belirterek Sözcü'ye tepki gösterdi. Say tepkisinde, "Hiç kusura filan bakmasınlar, ben bir daha bu gazete ile hiç bir şekilde iletişimde olmayacağım.Okumayacağım da. İstemiyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Hedef tahtasına koymaktır bu. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin. Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit’den ne farkı var ?" ifadelerini kullandı.

Sözcü'ye hakkıyla infaz, Akit'e yargısız infaz

Fazıl Say’ın Sözcü’nün çarpıtma haberi sonrası kullandığı “Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit’den ne farkı var ?" sözleri ise şaşkınlık karşılandı. Sözcü’nün çarpıtma haberini adeta delilleriyle ortaya koyan ve Akit'i de hedef alan Say, Yeni Akit’e yönelik ise tek bir somut örnek göstermedi. Say’ın bu tavrı, "Akit'e yargısız infaz" şeklinde yorumlandı.

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