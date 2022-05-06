Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Atilla Taş... İmamoğlu, tepki gösteren CHP'li yandaşları umursamadı

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, bayramlaşmak için çıktığı Karadeniz turuna katılan bazı gazeteciler üzerinden başlayan tartışma ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu kendisine tepki gösteren sanatçılara rest çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerinden tartışılmalar devam ediyor. Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, yandaşları tarafından büyük tepki gördü.

CHP yandaşlarından İmamoğlu'na tepki

Özellikle tura Nagehan Alçı‘nın da katılmasına tepki gösteren İmamoğlu'na ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçı ve gazeteciler hayal kırıklığına uğratıldıklarını belirtti.

İmamoğlu eleştirileri umursamadı

Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Atilla Taş'ın eleştirilerini umursamayan İmamoğlu ise, “Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum" diyerek rest çekti.