Faz aşamasına gelen 4 ürün var

MEDCON Sağlık, Bilim ve Teknoloji Zirvesi, maraton gibi geçen 4 günlük etkinliğin ardından tamamlandı. Sağlık sektörün tüm paydaşlarını online olarak bir araya getiren zirveye ilgi yoğundu. Ankara Üniversitesi çatısı altında Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen etkinlikte önemli konulara değinildi. Sağlık sektörünün gelecek vizyonuna dikkat çekildi.

Kritik açıklama

MEDCON’da Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Covid19’la ilgili çalışmalarından söz etti. Ünüvar, “Ankara Üniversitesi’nin Covid-19’la mücadelede faz aşamasına gelen 4 ürünü var, bunlar belki 5 ay sonra insanlığın hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin dört bir yanından doktorları, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getiren zirvede Prof. Dr. Arzu Topeli ise Türkiye’de 2 bin ila 7 bin yoğun bakım uzmanına ihtiyaç olduğunu söyledi. Verilere göre etkinlik, sağlık sektöründe bilim ve teknoloji temasında Türkiye’de gerçekleşmiş en kalabalık ve en büyük etkinlik olma hedefine ulaştı.

Büyük buluşma

MEDCON Sağlık, Bilim ve Teknoloji Zirvesi için tasarlanan sanal fuaye alanında 10 bini aşkın katılımcı buluştu. Eş zamanlı olarak planlanan etkinlik bileşenleri arasında Sağlık, Bilim ve Teknoloji Zirve Oturumları, Girişimcilik Zirve Oturumları, MEDCON Business Lounge, MEDCON Meet-Up ile MEDCON Sosyal konseptleri yer aldı.

Sosyal harekete dönüşüyor

Sektörün en büyük sektör-akademi buluşmasına imza atan MEDCON’un bu yılki teması, ‘Sağlığa Ses Ver, Hayat İz Bırak’ olarak belirlenmişti. Etkinlik temasını sosyal bir harekete dönüştürmek isteyen Ankara Üniversitesi öğrencileri, çıktılardan oluşan bir ‘Sağlık 360’ raporu hazırlıyor. Rapor, sagligasesver.com üzerinden yayında olacak. Bu çalışmayla geleceğin sağlık ve bilim insanları olacak üniversite öğrencilerine bir vizyon oluşturulması amaçlanıyor.