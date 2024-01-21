Faydalarını duyan kaşık kaşık tüketiyor! Tere tohumu ve balı karıştırırsanız bakın ne oluyor

Sağlığımızı korumak, güçlendirmek ve çeşitli rahatsızlıklara şifa bulmak için besinlerin gücünden yararlanırız. Hem tere tohumu hem bal başlı başına güçlü besinler olsa da bu ikisini bir araya getirmek, güçlü faydaları da beraberinde getirir.

Tere ve bal kombinasyonun güçlü etkilerini öğrendikten sonra her gün 1 kaşık tüketmek isteyeceksiniz. Özellikle bu soğuk kış aylarında mutlaka tüketin! Peki, tere tohumu ve bal karışımı neye yarar?

İşte tere tohumu ve bal karışımının güçlü faydaları...

Tere tohumu da bal da sağlığımız için en güçlü iki ayrı besindir. Ancak bu güçlü içeriğe sahip iki besini bir araya getirerek daha güçlü faydalar elde edebilirsiniz. Tere tohumu ve balın en bilinen faydası, bağışıklık sistemini güçlendirdiğidir.

A ve C vitaminleri açısından zengin olan tere tohumu balın güçlü antioksidan etkileriyle bir araya geldiğinde vücudumuzun savunma mekanizmasını artırır. Tere tohumu ve bal aynı zamanda öksürük, boğaz ağrısı ve balgam söktürücü bir görev üstlenir.

Faydaları saymakla bitmeyen tere tohumu ve bal karışımı, kansızlığa şifacıdır. Aynı zamanda içerisinde bulunan bol lif nedeniyle bağırsak hareketlerini düzenleyerek bağırsak sağlığını korur ve güçlendirir. Bu karışım ayrıca saç ve cilt sağlığına da iyi gelir.

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NOT: Bu haber genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına tüketmeden önce uzmanınıza danışın.