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Kadın - Aile Faydaları saymakla bitmeyen bitki! Dünyaca ünlü gıda: Marketten almayı unutma! Tıp uzmanları tek tek anlatıyor
Kadın - Aile

Faydaları saymakla bitmeyen bitki! Dünyaca ünlü gıda: Marketten almayı unutma! Tıp uzmanları tek tek anlatıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-19 17:58:00 - 2024-02-19 18:02:15
Faydaları saymakla bitmeyen bitki! Dünyaca ünlü gıda: Marketten almayı unutma! Tıp uzmanları tek tek anlatıyor

Sizde de iltihaplı eklem romatizması, sıt ve eklem ağrıları, kireçlenme ve hareket kısıtlığı gibi problemleriniz varsa bu bitki tam sizlik. Türkiye'de satışını gerçekleşen bu gıda dünyaca ünlü markalı birçok ürünü geride bırakıyor.

Yıllardır geleneksel tıp alanında da kullanılan günlük ağacından elde edilen günlük sakızı, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bitkisel bir yöntemdir. Boswellia serrata diğer adıyla ülkemizde akgünlük olarak bilinen bu ağaç, Muğla ve Fethiye civarında görülmektedir.

Uzmanlar tarafından doğadaki en etkili iltihap kurutucu olduğu belirtilen bu ağaçtan çam sakızı ve çam yağı alınmaktadır.

Bu ağacın gövdesinden salgılanan reçinen in faydaları birçok bilimsel çalışmanın konusu olmuştur.
Ağaçtan salgılanan reçine hakkında Uzmanların açıklaması ise şu şekildedir.

Ayrıca bu harika bitkinin balgam söktürücü, nefes darlığını giderici özellikleriyle özellikle astım hastalarında nöbetleri azalttığı, nefes alma kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir. Bunlara ek olarak yara iyileştirici, stres ve depresyonu gidermeye yardımcı, hafızayı güçlendirici etkileri vardır”

Uzmanlar sağlık açısından faydalarının çok olduğu bu ağacın Türkiye’de daha fazla tanıtılarak yararlanılmasını belirtirken, özellikle kanser hastalarında görülen tümörün büyümesini ve vücuttaki kötü hücrelerin çoğalıp yayılmasını da engellediğini de sözlerine eklediler.
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Uzmanlar sağlık açısından faydalarının çok olduğu bu ağacın Türkiye’de daha fazla tanıtılarak yararlanılmasını belirtirken, özellikle kanser hastalarında görülen tümörün büyümesini ve vücuttaki kötü hücrelerin çoğalıp yayılmasını da engellediğini de sözlerine eklediler.

Cilt lekeleri ve yaraları iyileştirici etkisi ile ciltteki kırışıklıkları düzelterek gençleştirir.

Ülser, kolit, ishal, romatizma hastalıkları, akneler, sistrit, sakinleştirici, karaciğer hastalıkları, tümör, akciğer hastalıkları, yara bakımı, ruhsal problemler, kan sulandırıcı, tansiyon dengeleyici, kalp hastalıkları, ses kısıklıkları, antiseptik parazit giderici olarak da yararlanılmaktadır.

Uyuz ve mantar hastalıklarının tedavisinde merhem ya da yakı şeklinde kullanılmaktadır.

Nasıl Kullanılır?

Afrika ve Hindistan'da yetişen bu ağacın kabukları çizilerek içerisindeki sütü alınır. Kurutulursa günlük sakızı adı verilen sakız oluşur. Çocuklarda kuru üzüm ile birlikte tüketildiğinde zihin açıcı etkisi vardır. Aynı zamanda su ile birlikte eritilerek tıbbi amaçlı da kullanılmaktadır. Nefes açıcı ve rahatlatıcı etkisiyle de kullanılmaktadır.

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