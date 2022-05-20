Fayanstaki silikon lekesi nasıl çıkar? Silikon lekesini fayanstan çıkarmak için kullanılabilecek pratik yöntemler

Fayanstaki Silikon Lekesi Nasıl Çıkar? - Fayans Temizleme ve Malzemeleri

Fayanstan Silikon Lekesini Çıkarmak

Silikon maddesi; gerek iyi bir yalıtıcı gerekse iyi bir yapıştırıcı özelliği taşımasından dolayı hemen hemen her türlü tamirat tadilat ve hatta dekorasyon işlerinde en çok tercih edilen malzemeler arasında yerini almaktadır. Bir o kadar da uygulaması kolay olan silikon malzemesi özellikle mutfak ve banyo tarzı yerlerin tadilatı esnasında istemsizce fayanslarda kalabilir. Böyle durumlarda fayanstan silikon nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız, cevabı yazımızın devamında.

Silikon; çok iyi bir yapışkan malzeme olduğundan fayans yüzeylerde çok iyi tutunur. Bu yüzden de fayanstan sökülmek istendiğinde kullanacağımız yöntemlerde fayansa zarar vermeden temizlemeye çok dikkat etmeliyiz.

Silikonun etkili bir şekilde temizlenebilmesi için öncelikle hangi kuruluk aşamasında olduğunun bilinip ona göre müdahale edilmesi gerekmektedir. Islak halde, kuru halde ya da eskimiş bir kalıntı halinde oluşu, bu maddenin temizlenme şeklini ve zorluğunu belirleyen etkenlerdir. Her bir durum için ve her bir yüzey için farklı bir temizleme yöntemi uygulanmalıdır. Ancak bu şekilde istediğimiz sonucu alırız ve bu fayanstan silikon nasıl çıkar diye düşünmemize gerek kalmaz.

Silikon malzemesi ilk başta sıvı halde bulunan, daha sonra hava ile temas ettikçe kuruyan ve kalıcı hale gelen bir maddedir. Bu nedenle de her halinden aynı temizleme yöntemi ile kurtulmamız mümkün olmaz. Gelelim şimdi hangi şartlarda zemin üzerindeki silikonu ne şekilde temizlememiz gerektiğine;

Sıvı Halde İken Çıkarma

Eğer malzememiz temizlemek istediğimiz bölgeye henüz yeni temas etmişse yani henüz ıslaksa, temizlenmesi oldukça zahmetsiz olacaktır. Genelde bu madde sıvı halde iken bulaşıcılığı çok fazla olduğu için temizlenmesi de zor zannedilir ancak bu yanlış bir düşüncedir. Sıvı halini temizlemek için bize temiz bir ıslak bez ya da ıslak mendil yeterli olacaktır. Islak temiz bez ile hafif bastırarak kalıntı bırakmayacak şekilde sildiğimizde kalıntı fayans yüzeyden kolaylıkla çıkar. Ancak bu temizlik işlemini malzemenin uygulandığı bölgeye yakın bir yere yapıyorsak dikkat etmeliyiz ki tekrar uygulama yapmak zorunda kalmayalım. Bu temizleme esnasında kullandığımız bezin kolay temizlenebilir bir bez olması bezi tekrar kullanabilmemizi sağlayacaktır.

Kurumak Üzere İken Çıkarma

Sıvı halinde değil de kurumaya yakın bir halde iken ise temizlenmesi biraz daha zahmetli olur ve sadece ıslak bir bez yerine deterjanlı bir ıslak bez ile çıkar. Madde bu haldeyken fayans yüzeye daha fazla nüfus etmiş olacağı için sıvı halinden daha zor çıkar. Bu aşamada özellikle mikro partiküller içeren deterjanların kullanılması kalıntının yüzeyden daha kolay çıkmasını sağlayacaktır. Bezimizin ise mikrofiber bir bez olması ya da bulaşık süngeri kullanımı işimizi kolaylaştıracaktır. Ancak bulaşık süngeri ve deterjan fayansı çizebileceğinden, bu temizleme işlemi yapılırken dikkatli olunması gerekir.

Kurumuş Halde İken Çıkarma

Genellikle bu hali silikonun en zor çıkar halidir ve bir kimyasal kullanmadan genellikle kesici aletler kullanılarak temizlenebilir. Maket bıçağı, jilet, spatula gibi aletlerle kazınması mümkün olsa da bu yöntemler fayansa zarar verebileceği için çok dikkatli olunması ya da alternatif olarak marketlerde bu maddeyi çıkarmak için satılan kimyasallara başvurulmalıdır. Ancak bu tür maddeler ve bu kazıma yöntemleri laminat ve boya kaplı yüzeylerde ciddi hasara neden olduğundan kesinlikle kullanılmamalıdır. Özellikle boya ile kaplı bölgelerde kullanılması yeniden boya yapmayı gerektirecektir. Bu maddeleri boya kaplı yüzeylerde olduğu gibi parkeden de uzak tutmalıyız. Aksi taktirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.