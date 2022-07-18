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Kadın - Aile Fayans derz arası en kolay temizleme yöntemleri
Kadın - Aile

Fayans derz arası en kolay temizleme yöntemleri

Banyo, tuvalet ve mutfakta yer alan fayansların aralarını temizlemek çoğu zaman zorlu bir iş olabiliyor. Kolay yöntemler ile fayans derz arasını yorulmadan temizleyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 07:59:00 - 2022-07-18 07:59:42
Fayans derz arası en kolay temizleme yöntemleri

Fayans araları yani derzler beyaz alçı olduğu için kirlenmeye çok müsaittir. Ayrıca tuvalet ve banyoda sürekli nemli bir ortam olması kirlerin kalıcı olmasına neden olup kararmalar meydana getirir. Temizlikte kullanılan pratik yöntemler sayesinde fayansların arasını bembeyaz yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken nasıl temizleyeceğinizi bilmektir.

Fayans Derz Arası En Kolay Temizleme Yöntemleri

Çamaşır suyunu evin hemen hemen her yerinde temizlik için kullanırız. Güçlü bir temizleyici olan çamaşır suyuna karbonat koyup derzleri ilk günkü gibi yapabilirsiniz. Çamaşır suyu ve karbonatı bir kap içerisinde ihtiyacınız olduğu kadar macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Daha sonra bu karışımı sünger yardımı ile önceden ıslatmış olduğunuz fayanslara ve derzlere sürüp ovalayın. Yıkayınca tüm kirin gittiğini göreceksiniz.

Sirke son zamanlarda kadınlar arasında sıkça ev temizliğinde kullanılmaktadır. Saf sirke ile ılık suyu karıştırın. Daha sonra bir fırça yardımı ya da sünger yardımı ile derz aralarına ve fayanslara sürün. Bir süre bekledikten sonra durulayabilirsiniz.

Diş macunu da ev temizliğinde sıkça imdada yetişen ürünler arasında yer alıyor. diş macununu direk derz aralarına sürüp daha sonra fırça yardımı ile temizleyin. Diş macunu fayanslar ve derz araları için oldukça etkileyici bir temizleyicidir.

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