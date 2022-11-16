Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi: Fayans araları nasıl beyazlatılır? En iyi fayans temizleyici doğal

Islak zeminler için en doğru seçim fayanstır. Kullanımı son derece pratiktir ancak tek sorun zamanla siyahlaşan derz aralarını temizlemek... Mutfak ve banyo gibi alanlarda kullanılan fayanslardaki derz araları su ve kimyasallarla temas ettikçe oksitlenir ve renk değiştirir. Temizlik yapanların korkulu rüyası haline gelen derz aralarını pratik bir şekilde temizleyip, parlatan yöntem nasıl olur gelin hep birlikte öğrenelim.

DERS ARALARINI KOLAY ŞEKİLDE TEMİZLEMENİN YOLU

Öncelikle ihtiyacınız olan en temel malzeme bir diş fırçası. Bir kabın içinde su ve taş sodasını karıştırın. Bu karışımın içine diş fırçasını batırın ve derz aralarını diş fırçası ile fırçalayın.

Taş sodası bulamıyorsanız bunun yerine temizlik için beyaz sirkeden de faydalanabilirsiniz. Diş fırçasını beyaz sirkeye batırın ve derz aralarını ovalayın. Lekelerin dakikalar içinde temizlendiğini göreceksiniz.

Oksitlenmeleri diş fırçası yöntemiyle çözemiyorsanız yapmanız gereken şey derz kalemi satın almak. İşinizi çok daha çabuk çözmek için bu kalemden faydalanabilirsiniz.

Temizlik için son pratik yöntem ise derz aralarını plastik boya ve fırça ile boyamak. Derz aralarının ilk günkü gibi bembeyaz olduğunu göreceksiniz.

Fayans araları nasıl beyazlatılır?

Derz araları çok kararmışsa sirke, karbonat ve limon suyunu karıştırarak fayans aralarında bir süre bekletmeyi deneyin. Bu karışıma cüzi miktarda maden suyu da ekleyebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra diş macunu, limon tuzu, bulaşık deterjanı ve oksijenli su da derz temizliğinde kullanılan yöntemler arasındadır.

Eski derz nasıl yenilenir?

Fayans arası derz yenileme

Derz Nasıl Yenilenir?

Derz rengi seçin. Derzler çeşitli renklere sahip olabilir.

Derz karışımını hazırlayın. Seçtiğiniz derzi bir kovaya dökün.

Derzi yüzeye uygulayın.

Fazla derzi alın.

Derzin sertleşmesini bekleyin ve ardından fayansları temizleyin.

Mühürleyin.

Silikon kalafat yapın.