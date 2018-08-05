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Fay hattının çökmesiyle oluşan şelale turistleri büyülüyor

Bursa'da bir kaç yıl öncesine kadar mezbelelik haldeyken Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Parklar'ın desteğiyle çevre düzenlemesi yapılan Su Uçtu Şelalesi ve tabiat parkı muhteşem güzelliğiyle izleyenleri büyülüyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:38
Fay hattının çökmesiyle oluşan şelale turistleri büyülüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Su Uçtu Şelalesi'ni her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Özellikle yaz mevsiminde Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar ve Körfez ülkelerinden gelenler Su Uçtu'daki doğal güzelliğe hayran kalıyorlar. Arap turistler hem selfie çekiyor hem de burada buz gibi dağ suyundan içerek serinliyorlar.

Bursa'ya hayranlığını gizlemeyen ARap turistler, "Bursa gerçekten muhteşem. Diğer büyükşehirlere göre, daha az trafik, daha az insan var. Yeşili çok güzel. Bursa'da güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Uludağ, Gölyazı, Su Uçtu, Saitabat Şelalesi kendine hayran bırakıyor" diyorlar.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise çevre düzenlemesini Milli Parklar ile birlikte gerçekleştirdikleri şelalede misafirlerle tek tek ilgileniyor, onlarla sohbet ediyor. Karşılarında belediye başkanını gören Arap turistler de teşekkürlerini ifade ediyorlar.

"BU GÜZELLİĞE HERKES HAYRAN"

Su Uçtu Tabiat Parkı'nın uzun yıllar süren çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Milli parklar gözetiminde onlarla elele vererek hem doğaya duyarlı, çevreyi bozmadan natürel güzelliği, suyu yeşili ve bu güzelliği bir arada tutan bu mekanı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. 38 metreden akan su ruhu dinlendiriyor. Hava, güneş, oksijen, tertemiz toprakta insanlar kendilerini buluyor. Büyükşehirlerde sıkışan insanlar burada ferahlıyor. Özellikle su ve yeşile hasret Arap turistler hayran kalıyor, unutamıyorlar. Burayı korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bölgedeki yürüyüşlerle dünyada oluşturulan obeziteye karşı bilinci, spor ve sanatı, suyla gelen güzelliği, şiiri, sanatı, fotoğrafçılığı geliştiriyoruz. Su uçtu turizmin de gözdesi olmaya aday. Daha istifade edilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Piknik, otopark alanlarının yanına, daha güzel seyredebilir seyir terasları ve yürüyüş yollarını hazırlıyoruz. Beşerin kirli ve bulaşık eli karışmadığında kainatta çirkinlik yok. Bu güzelliğe herkes hayran. Özellikle Körfez ülkeleri, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa'dan misafirlerimiz var. Bunları geliştirmek bizim görevimiz, istifade etmek onların hakkı. Biz herkesin hizmetindeyiz" diye konuştu.

Turizm Şirketi sahibi Hasan Ünver ise, Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan'dan misafirlerin geldiğini kaydederek, "Bu sezon turizm bereketli geçiyor. Ağustos ayında daha da güzel olacak. Çünkü onların pasaport değişim zamanı. Pasaportları yeni yeni çıkıyor. 8.ay çok daha güzel olacak. Serin yerler, tabiat güzelliği Arap turistlerin hoşuna gidiyor. Bursa'nın tabiatı çok güzel" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:38
  1. Bursa
  2. Mustafakemalpaşa
  3. Su uçtu şelalesi
  4. doğal güzellik
  5. şelale

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