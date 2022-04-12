Fay hattı sorgula! Zonguldak'ta deprem fayı nereden geçiyor?

Karadeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 20:40 sularında meydana gelen depremin İstanbul'da yaşayan pek çok kişi tarafından hissedildiği bildirildi.

Zonguldak'ta fay hattı nereden geçiyor?

MTA'nın yayınladığı Türkiye'nin bölgesel deprem haritasının bulunduğu Batı Karadeniz içinde fay haritasına bakıldığında, Zonguldak merkeze en yakın fay hattının Devrek-Bolu arasında, Devrek'e daha çok yakın iki fay hattının olduğu görülüyor. Bunlardan kısa olan, Devrek'e 6 kilometre uzakta ki Özpınar Köyü yakınlarından başlayarak, Kozlukadı Köyü yakınlarına kadar giden yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir fay var. Bu bölgede ikinci fay hattı ise yine Devrek yakınlarında Aşağı Kayalıdere Köyü yakınlarından, Zonguldak-Düzce sınırında bulunan Eğerci yakınlarından geçen ve Bölüklü Yaylası yakınlarında biten başka bir fay hattı var. Bu hattın uzunluğu ise yaklaşık 24 kilometre Zonguldak merkeze yakınlığı ise; yaklaşık 30 km uzakta. Diğer fay hattı ise ; Safranbolu`ya yakın Göl Yaylası`ndan başlayarak Bolkuş`u teğet geçen ,Sorgun Yaylası`nda biten bir hat görülüyor.Bu hat Karabük`ün önlerinden geçiyor Zonguldak Merkez`e ise 66 Km. Fay hattı sorgulamak için tıklayın