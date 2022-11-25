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Spor Favorisini açıklayan Ali Koç, şaşırttı
Spor

Favorisini açıklayan Ali Koç, şaşırttı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından hakemler konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koç'un Dünya Kupası'yla ilgili yaptığı yorumlar da dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 03:57:00 -

Kulüpler Birliği toplantısından sonra Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu, yabancı hakem konusuna değindi. Başkan Koç, Dünya Kupası'yla ilgili de yorumlarda bulundu.

"Nefes kesilecek"

Kulüplerin yıl sonunda ekonomik olarak zorlanacağını ifade eden Başkan Koç, "Kasım ayı itibariyle bazı kulüplerin nefesi kesilecek demiştim. Bugün geldiğimiz noktada bazı kulüpler maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Yazık, çok yazık. Korsan yayın konusu, Türk futbolunun geldiği noktada en önemli unsurlardan biri" dedi.


"Federasyonumuz iyi niyetli"

Hakem probleminin her yerde yaşandığını belirten Koç, "Son 10 yılda hakemlerden en çok canı yanan kulübün başkanı olarak söylüyorum ki, hakem konusu kronikleşmiş bir problem. Yurt dışında da, Türkiye'de şampiyonlukların sadece sahada elde edilmediği algısı yerleşmiş. Mevcut federasyonumuz iyi niyetiyle çalışıyor" diye konuştu.

"29 hakeme ihtiyaç var"

Hakem sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Başkan Ali Koç, "Hakemler konusunda kulüplerin sabırlı olması lazım. İşi her kötü giden kulübün 2-3 haftada bir yaygara kopartmasıyla hiçbir yere varamayız. Yaygara kopartıp karşılığı alında takdirde de bir yere varamayız. Hepimizin sorunu bu. Şu an 22-23 hakemimiz var. 29 hakeme ihtiyaç var. Bu dönemde eksikleri yabancı hakemle giderme konusunda ısrar var kulüplerde. Federasyonumuz VAR tarafında gidermeye çalışıyor. O da doğru bir adım. Kulüpler olarak biz ise yabancı orta hakem görüşümüzü ileteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Favorim Brezilya"

Dünya Kupası'ndaki favorisi merak edilen Başkan bu soruya da, "Küçüklüğümden beri favori olsun olmasın, her zaman Brezilya şampiyon olsun istemişimdir. Şimdi genç nesiller Messi'den dolayı Arjantin'i destekliyor olabilir ama ben Brezilya'nın başarılı olmasını isterim" yanıtını verdi.

 

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