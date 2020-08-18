Fauci koronavirüs salgının sona ereceği tarihi açıkladı

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den önemli açıklamalar geldi. Fauci, tedbirlerin ve önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmadığı takdirde koronavirüs salgınının birkaç yıl daha devam edeceğini belirtti.

2021'in sonunda normale dönecek

ABD'nin normale dönmesinin 1 yıldan fazla süreceğini ve aşılar hazır olana kadar önlemlere uyulması gerektiğini söyleyen Fauci, etkili bir aşı ile sıkı tedbirleri birleştirerek virüsün kontrol altında tutulabileceğini, 2021 yılına yetişecek bir aşı ile önümüzdeki yılın sonuna kadar olabildiğince normalde dönülebileceğini ifade etti.

Sosyal mesafe, maske, kalabalıktan kaçınma ve elleri sık sık yıkamanın önemini bir kez daha hatırlatan Fauci, "Gezegenin tarihinde ortadan kaldırdığımız tek virüs, insanlar için çiçek hastalığıdır. Ancak onu yeterince iyi kontrol altına alabiliriz ki ekonomiyi geri almak, istihdamı geri almak için istediğimiz normal yaşama müdahale edemez" ifadelerini kullandı.